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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير عسكري يتهم تركيا بنشر كورونا في ليبيا وسوريا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:27 م
كورونا
كورونا
سميرة ابراهيم
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شدد الخبير العسكري عمر معربوني، على أن سوريا لم تسجل حتى اليوم سوى عشر إصابات بفيروس كورونا الأمر الذي تؤكده وزارة الصحة السورية وتؤكده أيضا منظمة الصحة العالمية وهو أمر يستند إلى متابعات دائمه من خلال إجراءات الفحوصات للمشتبه بإصابتهم.

وأكد معربوني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن انتشار الفيروس مرتبط بتركيا طالما الأتراك موجودين في الشمال السوري سواء الشمال الغربي أو الشمال الشرقي وطالما أن الاحتكاك موجود والحدود لم تغلق مع الشمال السوري.

وأضاف "وجود إصابات بفيروس كورونا أمر محتمل وهذا الأمر أيضًا ينطبق على ليبيا، الاتراك موجودين في ليبيا في أكثر من مكان في طرابلس ومصراته"، مشيرا إلى أن المخابرات التركية يمكن أن تلجأ إلى تعمد نشر الفيروس في كلا البلدين.

وأكد الخبير العسكري أن أساليب المخابرات التركية في نشر هذا الفيروس في ليبيا سيكون المتضرر منها حكومة الوفاق الإخوانية وبالتالي هذا سيؤثر على المقاتلين والمرتزقة الذين استقدمتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

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