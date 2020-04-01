تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، إن هناك حالتين لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد بعمارتين ببورسعيد، وبناءً عليه تم حجز كل أفراد العمارتين بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامة الإجراءات.وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر «الأولى» المصرية، «هنتابع معاهم أول بأول والتأكد من إيجابية أو سلبية التحاليل والاطمئنان عليهم».وتابع: «تواصلنا مع سكان العمارتين لطمأنتهم، وتم مدهم بالسلع التموينية اللازمة خلال فترة الحجر الصحي قولتلهم لو محتاجين أي حاجة اتصلوا بيا ومتخافوش إحنا معاكم كما تم مدهم بالأدوية اللازمة».وأوضح عن تفاصيل جديدة، مؤكدًا أنه تم التواصل مع قوات الداخلية لغلق المنطقة منعًا لانتشار الفيروس، لأنه حينما شعر المواطن بالصدق مع المسئولين تعاون بشكل كبير مع أجهزة الدولة.