فرض الحجر الصحي على عمال «العامرية لتكرير البترول» بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، فرض الحجر الصحي على عمال شركة العامرية لتكرير البترول بمنطقة العامرية غرب المحافظة، بسبب ورود حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة بمنطقة العامرية الطبية، أنه بسبب إصابة شخص يدعى"ع. ع. أ" بالمعاش، بشركة العامرية لتكرير البترول، وتبين أن نجله "ع. ع. أ" يعمل بذات الشركة في إدارة التقطير، تم التوجه إلى مقر الشركة لعمل مناظرة للمكان، وتبين أن جميع العاملين بإدارة التقطير 4 ورديات وعددهم 21، وتم وضعهم جميعا تحت الحجر الصحي لمدة 14يومًا.ولفت البيان إلى أنه تم التنبيه على الشركة بأن كل من هم تحت الحجر الصحي بالشركة بـ"إدارة التقطير" لا يتم خروجهم إلا بعد محضر فض الحجر الصحي بعد مرور 14 يومًا، كما تم وضع 20 عاملًا آخرين تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.فيما عملت الشركة حواجز حديدية للمنطقة داخل الحجر بعلامات إرشادية، لعدم اختلاط أي من العاملين داخل هذه المنطقة المحظورة.