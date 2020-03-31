مبروك عطية: «زمن الولولة لازم يقف.. ولابد من التوبة»

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المسلمين مروا بمحن أشد من محنة كورونا في عصر الرسول وعصر الخلفاء الراشدين، لافتًا إلى أن أحد الصحابة سأل الرسول الدعاء برفع البلاء فطالبهم بالصبر.وأضاف مبروك عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "زمن الولولة لازم يقف، ولابد من التوبة النصوحة حتى يرفع الله البلاء".وردا على سؤال على وباء فيروس كورونا غضب من الله، قال عطية: "لو غضب الله لنسف الجميع لم يترك حبة عنب، طول ما في بني آدم عايش على الأرض يبقى ربنا مش غضبان علينا".وأردف: والدليل من القرآن "فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِين".وتابع الدكتور مبروك عطية:"رحمة ربنا واسعة مش أي حاجة تغضبه، وهو عارف عمايلك السودة".