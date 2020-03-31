أستاذ علاج الأورام يحذر من «السوشي الصينى»

كشف الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، عن سبل تقوية جهاز المناعة، لافتا إلى أهمية ممارسة الرياضة وتناول الخضروات ومضادات الأكسدة والبروتينات وفيتامين سي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن العوامل النفسية السيئة تؤثر سلبا على الجهاز المناعي.

ونصح بضرورة الإكثار من تناول القرنبيط والكرنب والسلطة والبقوليات لما لها من فائدة إيجابية على الجهاز المناعي، محذرا من تناول الغذاء الصيني السوشي وكذلك الأكل النيء لأنهما خطر على صحة الإنسان ويسببان سرطان القولون.