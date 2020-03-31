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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نقيب الزراعيين: لا يوجد لدينا أي أزمة بشأن الخضراوات والفاكهة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:17 م
الفاكهة
الفاكهة
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المخاوف العالمية تتزايد حول الأمن الغذائي.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الأمن الغذائي في الموسم الزراعي القادم سيكون مهدد في أوروبا وبصفة خاصة فرنسا وإيطاليا لاعتمادهما على عمالة ورادة ومهاجرين»، مشيرا إلى أن هولندا تشهد تراجعا في الإنتاج.

وأكد أن الأمن الغذائي في مصر آمن كونها أنشأت أكبر عدد من الصوب الزراعية على مستوى العالم منذ 2014، فضلا عن إنشاء مزارع سمكية ومصانع الإنتاج الحيواني ومصنع الأسمدة الفوسفاتية.

وأشار إلى أن مصر تزرع 2.5 مليون فدان خضراوات وفاكهة سنويا، لافتا إلى أن إنتاج البطاطس يصل إلى 6 ملايين طن سنويا.

ولفت إلى أن مساحة الموالح بمصر 500 ألف فدان يصل إنتاجها إلى 5 ملايين طن سنويا يصدر منها مليون طن فقط، مؤكدا أنه لا توجد لدينا أي أزمة حالية أو مستقبلية بشأن الخضراوات أو الفاكهة.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من القمح يصل إلى 3.4 مليون فدان، ويتوقع أن تكون الإنتاجية 9 ملايين طن، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفي 4 شهور فضلا عما سيضاف إليه من المحصول الجديد.

وأوضح أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من قصب السكر، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الأسماك ارتفع إلى 2 مليون طن عام 2019 بعد إنشاء عدد من المزارع السمكية.

ولفت إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في مصر يصل إلى 20 كيلو جرام سنويا، بينما يصل المعدل العالمي إلى 18 كيلو جرام.

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