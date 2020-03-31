كورونا يصيب ضابطا بالجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف ضباط القوات المسلحة.وذكر الجيش اللبناني – في بيان الليلة – أن الضابط المصاب بالفيروس، من فوج الحدود البرية الثاني (قوات حرس الحدود) وأنه يخضع للعلاج، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والضرورية اللازمة قد اتُخذت، وأن الفوج مستمر بأداء المهام الموكلة إليه.يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 463 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.