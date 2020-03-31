المغرب: حصرنا 4980 مخالطا لمصابي كورونا

أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، أن إجمالي عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب بلغ إلى اليوم 4980 شخصًا.وأوضح اليوبي - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن عدد الأشخاص الذين رفع عنهم التتبع الصحي من قبل السلطات الصحية بلغ 1868 مخالطًا.وأكد المسؤول المغربي أن "المغرب ما زال في إطار المرحلة الثانية من وباء كورونا، والسلطات الصحية تعمل على احتواء الفيروس ومنع تفشيه في المجتمع على نطاق واسع، ولذلك تقوم الوزارة بتتبع حالات المخالطين لأي حالة من الحالات المؤكدة المسجلة".وبخصوص الرفع من وتيرة فحوصات الكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد، أكد اليوبي أن المغرب مستمر في توسيع شبكة المختبرات المؤهلة لذلك، لكنه أوضح أن البلد في المرحلة الحالية ما يزال يتوخى التشخيص الدقيق الذي يعتمد على أرقى ما يوجد في المملكة، وهو التشخيص عبر اكتشاف الحمض النووي للفيروس.وأضاف أن المغرب سيعمل على توسيع شبكة المختبرات لاحقًا لاعتماد وسائل أخرى للتشخيص، في إشارة إلى استعمال أجهزة الكشف السريعة التي طلبها المغرب من الخارج.وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.