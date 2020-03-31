7 إرشادات لطلاب أولى ثانوي في الامتحان التجريبي: لا داعي للإزعاج

قدّمت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عدة إرشادات لطلاب الصف الأوّل الثانوي؛ ليتّبعوها استعدادًا لأداء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي في الفترة من 5 - 22 أبريل 2020.وقالت الوزارة إن هذه الامتحانات سيؤديها الطلاب من منازلهم من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، وجاءت هذه الإرشادات كالتالي:• التأكّد من تحديث جهاز التابلت.• التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على الرقم 1658 لو أدخل رقم 9 في حال وجود أي مشكلات في جهاز التابلت فقط.• التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت من خلال الواي فاي أو الشريحة.• التأكّد من الكود التعريفي للطالب من خلال موقع بيانات التلميذ.• الدخول على موقع الوزارة للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور والأكواد الخاصة بكل مادة لاستخدامها للدخول للامتحان.• التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان.• بدء الامتحان في الوقت المحدد للمحافظة.وقالت الوزارة إن الامتحان تجريبي والغرض منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الالكتروني بشكل كامل وليست الدرجات.أوضحت أنه حال حدوث أي مشاكل لا داعي للانزعاج؛ لأن هذا جزء من التجربة لمعرفة مُشكلاتها وحلها قبل امتحان آخر العام.