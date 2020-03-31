وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في موسكو
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:02 م
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أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس في موسكو.
أشار المركز، اليوم، إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 سنة، وكان 4 منهم خاضعون للتنفس الاصطناعي.
وأضاف المركز أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرّئة والسكري.
وظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
أشار المركز، اليوم، إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 سنة، وكان 4 منهم خاضعون للتنفس الاصطناعي.
وأضاف المركز أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرّئة والسكري.
وظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.