وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في موسكو

أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس في موسكو.أشار المركز، اليوم، إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 سنة، وكان 4 منهم خاضعون للتنفس الاصطناعي.وأضاف المركز أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرّئة والسكري.وظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.