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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد تعليق الدراسة وعلاوة استثنائية لقطاع الصحة بالجزائر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:58 م
تبون
تبون
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية مساء اليوم، إنه "لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات"، مشيرًا إلى أنه سيحدد فترة توقف الدراسة في المدارس والجامعات لفترة مماثلة.

وكان الرئيس تبون قد أمر يوم 12 مارس الماضي بغلق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

وكشف الرئيس تبون عن أنه وقع اليوم على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وقال الرئيس تبون إن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، على أن تتراوح بين 10 آلاف دينار للإداريين وموظفي الدعم، و20 ألف دينار للموظفين شبه الطبيين و40 ألف دينار للأطباء.

وأضاف أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه إلى فئات أخرى من الموظفين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير الماضي بأثر رجعي.

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