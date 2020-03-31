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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن راتب: «كورونا» رسالة من الله للبشرية كي لا تتجبر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:56 م
حسن راتب
حسن راتب
محمود عرفات
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قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن دور رجال الأعمال في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، هام للغاية، لافتا إلى أن الزكاة في الفترة الحالية واجبة في الدين الإسلامي والمسيحي.

وأضاف راتب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن أسرة ساويرس من الأسر التي لها دور ريادي في الحركة الاقتصادية المصرية، ونجيب وسميح لديهما تجارب ناجحة، ولهما أيضا دور اجتماعي ضخم خاصة في تعظيم العمل الاجتماعي.

ولفت راتب، إلى أن تجربة أسرة ساويرس يحترمها الجميع، وعلينا ألا نسبب أذى لمشاعر الناس خاصة أن تاريخهم مشرف في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نجيب ساويرس تصريحاته فُهمت بالخطأ.

وتابع راتب، أن هذه المرحلة في مسيرة الأمة تحتاج إلى تجميع الجميع وتوحيدهم، مؤكدا أن ساويرس لا يقصد ما قاله وعلينا الإنصات لكل الأصوات سواء اتفقنا أو اختلفنا معها وعلينا مناقشتها، موضحا أن الآثار الاقتصادية السلبية جراء الأزمة الحالية سيئة للغاية خاصة أنه ينظر للأمور الاقتصادية بمنطق الممارس، لافتا إلى أن العالم سيمر بفترة صعبة ومفزعة.

وأوضح راتب، أن خطورة كورونا تتمثل في معدلات انتشار المرض خاصة إذا زادت عن 1% تتحول لوباء، لكن الآن للأسف كورونا تخطى 3.5% وهو رقم متضاعف عن أي فيروس أو وباء سابق، مشددًا على أن العالم يواجه كورونا بـ 4 سيناريوهات وجميعها لها تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وكشف راتب، عن رؤيته للتعامل مع القطاع الاقتصادي والصناعي، لافتا إلى أن هناك حالات اتزان وهي مراعاة كافة الظروف بعدم تقليل الحوافز أو الأجور، مطالبًا بتحمل الجميع المسؤولية لكن على قدر طاقة كل فرد وليس على قدر حاجته، وضرب راتب مثالًا: "لو كان رجل أعمال عليه رواتب 30 مليون جنيه للموظفين وليس لديه غير 17 مليون فيقوم باقتراض الباقي ليكمل رواتب العمال، فيكون الأمر محزن للغاية".

وأكد راتب، أنه كان اعتاد على تسليم 10 آلاف كارتونة غذاء لأهالي سيناء لكن في ظل الأزمة الحالية وقبل رمضان سيضاعف العدد لـ 50 ألف كرتونة لأن الأوضاع سيئة خاصة مع العمالة غير المنتظمة هناك واتفق على ذلك مع محافظ شمال سيناء.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بحرفية شديدة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بنفسه كل جديد وكافة التفاصيل بشكل جاد ورائع.

وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي، قال راتب إنه يجب وضع كل شىء في الاعتبار ووجود خبراء وأصحاب ممارسة وعدم الاستفراد بالقرارت، وأن هناك اختلافات بين النظرية والتطبيق.

وأشار راتب، إلى أن العالم كله له ظاهر وباطن، وعلينا الأخذ بالأسباب وعلينا اعتبار ما حدث أنها رسالة للبشرية كي لا تتجبر وتتواضع، خاصة أن الدول القوية اقتصاديا كانت أول من تضررت بشأن كورونا.

في السياق ذاته، طالب محمد الباز، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالاعتذار للمصريين عما بدر منه بشأن اهتمامه بالمال والاستثمار على حساب العاملين لديه، خاصة أن قطاع كبير من المصريين قابل ذلك بغضب شديد، لافتًا إلى أنه يعتز برأيه ولن يغيره في هذا الموقف.

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