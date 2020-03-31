«أوبر» تتعهد بإيصال المواد الغذائية للمتضررين من كورونا

تعهدت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي في العالم، بتقديم 10 ملايين رحلة مجانية لنقل للركاب وتوصيل المواد الغذائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من المتضررين من جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).وبهذه الخطوة، توسع "أوبر" من عرضها الذي قدمت بموجبه رحلاتها المجانية لنقل الركاب وتوصيل المواد الغذائية للعامين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، ليشمل مختلف المناطق حول العالم.وأوضحت الشركة أن أي منظمة أو مقدم رعاية صحية أو كيان حكومي يقدم الخدمات الصحية هو مؤهل للاستفادة من العرض.