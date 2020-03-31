«سامسونج ديسبلاي» تخرج من سوق شاشات «إل سي دي» بنهاية العام

تعتزم شركة "سامسونج ديسبلاي" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة شاشات التلفزيونات في العالم، وقف إنتاج أجهزة التلفزيون المزودة بشاشات عرض "إل سي دي" بنهاية العام الجاري.وذكرت الشركة - التي تشغل حاليا خطي إنتاج شاشات عرض "إل سي دي" في كوريا الجنوبية، إلى جانب اثنين آخرين في الصين- أن القرار يستهدف الإسراع في التوجه نحو الاعتماد على شاشات العرض المعتمدة على تكنولوجيا النقاط الكمومية.يأتي القرار بسبب تراجع أسعار أجهزة التلفزيون ذات شاشات "إل سي دي" حول العالم.ولم تكن "سامسونج ديسبلاي" أول شركة مصنعة توقف إنتاج خطوط شاشات عرض "إل سي دي"، فقد سبقتها شركة "إل جي" الكورية الجنوبية بالإعلان عن وقف إنتاج شاشات "إل سي دي" في كوريا الجنوبية بنهاية 2020.كانت "سامسونج ديسبلاي" قد أعلنت عن ضخ استثمارات في تكنولوجيا "النقاط الكمومية" لمدة خمس سنوات بقيمة 1ر31 تريليون وون (حوالي 7ر10 مليار دولار أمريكي)، للاستخدام في أجهزة تليفزيوناتها القادمة.