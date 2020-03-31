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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تعلن توقف مبيعات هاتف «بيكسل 3»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:53 م
جوجل
جوجل
أ ش أ
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أوقفت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، رسميا بيع هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" الذكية.

ووفقا لموقع "أندرويد بوليس" المعني بأخبار تكنولوجيا المعلومات، فإن صفحة المنتجات الخاصة بالهواتف تقوم حاليا بتوجيه الزوار إلى الصفحة الرئيسية لمتجر "جوجل ستور" الرقمي، مع تأكيد "جوجل" أنها باعت مخزونها، وأن الهواتف متاحة حاليا عبر متاجر بيع خارجية.

وكانت الشركة قد أطلقت هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" الذكية رسميا في أكتوبر 2018، التي حظيت بثناء المستهلكين نظرا لشاشاتها الأكبر حجما وكاميراتها الرقمية الرائعة، وتصميمها النظيف.

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