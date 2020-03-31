«جوجل» تعلن توقف مبيعات هاتف «بيكسل 3»

أوقفت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، رسميا بيع هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" الذكية.ووفقا لموقع "أندرويد بوليس" المعني بأخبار تكنولوجيا المعلومات، فإن صفحة المنتجات الخاصة بالهواتف تقوم حاليا بتوجيه الزوار إلى الصفحة الرئيسية لمتجر "جوجل ستور" الرقمي، مع تأكيد "جوجل" أنها باعت مخزونها، وأن الهواتف متاحة حاليا عبر متاجر بيع خارجية.وكانت الشركة قد أطلقت هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" الذكية رسميا في أكتوبر 2018، التي حظيت بثناء المستهلكين نظرا لشاشاتها الأكبر حجما وكاميراتها الرقمية الرائعة، وتصميمها النظيف.