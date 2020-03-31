عبر البث المباشر.. الأنبا مكاريوس يلتقي خدام إيبارشية المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا لخدام كنائس الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ويحرص أسقف المنيا على تنظيم اجتماعات مع شعب الأقباط والكهنة والخدام عبر البث المباشر، بالتزامن مع قرار تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا»، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.