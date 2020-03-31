مصادر تنفي وجود حالات مصابة بـ«كورونا» بفنادق المطار

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل أحد الفنادق المجاورة للمطار، مطالبًا بمراعاة الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة خلال هذه الأونة.وقال المصادر إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عار تمامًا عن الصحة، ولا توجد أي حالات كورونا بالفندق، مؤكدًا أن قيادات ميناء القاهرة الجوي على رأسها مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء إيهاب طه، مساعد رئيس مجلس الإدارة، متواجدين حاليًا بالميناء لمتابعة وصول المصريين بالخارج ومتابعة الفنادق القريبة من صالات الوصول.