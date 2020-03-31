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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة: زيادة أو نقص أسعار البنزين لن تزيد عن 10%

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:47 م
البنزين
البنزين
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة مستقلة ستتخذ قرارها وفقا لأسعار البنزين عالميا وأسعار الدولار وتكاليف البنزين وليس للحكومة شأن بهذه القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن زيادة أو نقص أسعار البنزين لن تزيد عن 10%.

ولفت إلى أن الدولة ستعمل على الاهتمام بالمنتج المحلي وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة خاصة في ظل ما سيشهده العالم بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أهمية استمرار النشاط الاقتصادي حتى لا تحدث زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.

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