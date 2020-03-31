الحكومة: زيادة أو نقص أسعار البنزين لن تزيد عن 10%

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة مستقلة ستتخذ قرارها وفقا لأسعار البنزين عالميا وأسعار الدولار وتكاليف البنزين وليس للحكومة شأن بهذه القضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن زيادة أو نقص أسعار البنزين لن تزيد عن 10%.ولفت إلى أن الدولة ستعمل على الاهتمام بالمنتج المحلي وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة خاصة في ظل ما سيشهده العالم بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أهمية استمرار النشاط الاقتصادي حتى لا تحدث زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.