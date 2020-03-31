5 نصائح مهمة من «التعليم» بشأن تابلت أولى ثانوي

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة نصائح لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن الامتحان التجريبي المقرر بدايته في الفترة من 5 - 22 أبريل المقبل.«الدستور» ترصد أبرز هذه النصائح:- التأكد من تحديث جهاز التابلت- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج حال وجود مشكلات- التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت- بدء الامتحان فى الوقت المخصص لك- التأكد من الحصول على الكود التعريفي- التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات