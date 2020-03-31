5 نصائح مهمة من «التعليم» بشأن تابلت أولى ثانوي
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:46 م
ريم محمودطباعة
قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة نصائح لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن الامتحان التجريبي المقرر بدايته في الفترة من 5 - 22 أبريل المقبل.
«الدستور» ترصد أبرز هذه النصائح:
- التأكد من تحديث جهاز التابلت
- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج حال وجود مشكلات
- التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت
- بدء الامتحان فى الوقت المخصص لك
- التأكد من الحصول على الكود التعريفي
- التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات
«الدستور» ترصد أبرز هذه النصائح:
- التأكد من تحديث جهاز التابلت
- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج حال وجود مشكلات
- التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت
- بدء الامتحان فى الوقت المخصص لك
- التأكد من الحصول على الكود التعريفي
- التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات