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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أبل» تسمح لموظفيها بالعمل من منازلهم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:44 م
أبل
أبل
أ ش أ
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زعمت تقارير إعلامية أن شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، قررت السماح لمجموعة مختارة من موظفيها بالعمل عن بُعد من منازلهم على تطوير بعض منتجاتها التي لا تزال في مراحل التطوير الأولية.

وقالت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية - في تقرير لها اليوم الثلاثاء - إن "أبل" بدأت في تبني ثقافة العمل من المنزل، التي أصبحت سائدة عبر مختلف الشركات التقنية الكبرى وعدد لا يحصى من الشركات الأخرى حول العالم.

وبحسب التقرير، فإن "أبل"، المعروف عنها فرضها لسرية صارمة على العتاد والبرمجيات التي تطورها والتي لم تطلقها بعد، اشترطت أن يكون لدى الموظفين مواقع عليا في ترتيب سلم الوظائف التنفيذية بالشركة لأخذ الأجهزة قيد التطوير معهم إلى منازلهم، حيث يتوجب عليهم الحصول على توقيع نائب رئيس الشركة، كما تخضع قائمة الموظفين الذين يمتلكون في حوزتهم المنتجات المستقبلية للمراجعة بانتظام من قبل القيادة العليا للشركة.

وتعمل "أبل" حاليا على تطوير إصدارات جديدة من سماعات "هوم بود" وأجهزة استقبال "أبل تي في" وحاسبات "ماك بوك برو"، وحاسبات "آي باد" اقتصادية، وساعات "أبل ووتش" الذكية، وأجهزة حاسبات "آي ماك" المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري. كما تطور الشركة الإصدارة التالية من نظام تشغيل "آي أوه إس 14".

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