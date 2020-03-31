كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جماعية بـ«كورونا» داخل كنيسة

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية، أنها رصدت 35 حالة على الأقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في كنيسة تابعة لطائفة بروتستانتية في سول، مما أثار المخاوف بشأن بؤر الإصابات الجماعية في العاصمة المكتظة بالسكان.وقالت الحكومة، في تصريح أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الرقم يشمل ما لا يقل عن 25 مريضًا من أتباع كنيسة "مانمين" المركزية، الواقعة في حي غورو جنوب غرب سول، بالإضافة إلى أسرهم وزملائهم في العمل.ومن المحتمل أن يرتفع عدد الحالات التي أعلنت عنها حكومة المدينة اليوم الثلاثاء، مع التزايد السريع في عدد الحالات المرتبطة بالكنيسة منذ الإبلاغ عن الإصابة الأولى يوم الأربعاء الماضي.وتتبعت السلطات الصحية الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بـ487 شخصًا من أتباع الكنيسة ومعارفهم، بما في ذلك 444 شخصًا ظهرت نتائج اختباراتهم سلبية، و11 شخصًا ما زالوا ينتظرون النتائج.يُذكر أن الكنيسة عقدت خدماتها عبر الإنترنت منذ أوائل مارس، لكن بعض أعضائها عقدوا اجتماعات لتصوير وإنتاج الفيديوهات عبر الإنترنت، وفقًا لمسؤولي المدينة.وتظهر الحالات الأخيرة كبؤرة جديدة للعدوى في سيئول، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، بعد ما يقرب من 100 حالة أخرى في مركزٍ للاتصالات في غورو.وبلغ عدد الحالات في العاصمة حتى الآن 450 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 9،800 حالة.وتقع أكثر الإصابات في حي كانغ نام، حيث سجل الحي 38 إصابة، وجاء حي غورو في المركز الثاني حيث سجل 32 إصابة، وفقًا لحكومة المدينة.