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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطالب بالتريث في وضع خطط الحج هذا العام

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:48 م
وزير الحج والعمرة
وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر
وكالات
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قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر، على التلفزيون السعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير: "طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية".

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، وتعد مصدر دخل رئيسيا للملكة.

ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر يوليو، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.

وعلقت السعودية بالفعل أداء العمرة حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب إلى أجل غير مسمى. وقبل أيام منعت الدخول والخروج إلى عدة مدن منها مكة والمدينة.

وسجلت المملكة 10 حالات وفاة من بين 1563 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب نحو 800 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 38 ألفا حول العالم.

ويمثل الحج والعمرة أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد السعودية، وهما العمود الفقري لخطط زيادة عدد زوار المملكة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد محمد بن سلمان.

ولم يسبق أن جرى إلغاء الحج في العصر الحديث، لكن جرى من قبل منع قدوم زوار من مناطق عالية الخطورة، بما في ذلك في السنوات الأخيرة أثناء تفشي فيروس إيبولا.

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