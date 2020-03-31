جوتيريش: العالم لا يزال «بعيدًا عن» مكافحة فعّالة لكورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن العالم لايزال متأخرًا في معركته المنسقة ضد فيروس كورونا المستجد، فيما أطلق خطة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء.أضاف الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي افتراضي: "ما زلنا بعيدين للغاية عن المكان الذي يتعين أن نكون فيه لنكافح بفعالية كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولنكون قادرين على مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي والمجتمعات العالمية"، موضّحًا أن جميع الدول بحاجة إلى اتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروس، لافتًا إلى أن هناك "نزعة لكل دولة للتصرف بشكل منفصل".أشار إلى أنه يجب زيادة الموارد المتاحة للدول الفقيرة من خلال توسيع قدرة صندوق النقد الدولي، وأنه يجب التركيز على الفئات الأكثر تضررا، بما في ذلك النساء والأشخاص في الدول التي مزقتها الحروب.