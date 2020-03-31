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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:27 م
مرور سوهاج
مرور سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنّت مديرية أمن سوهاج، الثلاثاء، حملة مكبّرة بمدينة ناصر، للقضاء على سير مركبات التوكتوك المخالفة في شوارع المدينة.

قاد الحملة العقيد محمد صلاح، نائب مدير الإدارة العامة للمرور سوهاج يرافقه العقيد شريف الشاعر رئيس مباحث المرور ولواء وليد شنن، مساعد الشرطة المتخصصة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 20 "توك توك"، مخالف يسير أصحابها بجوار المحافظة بمدينة ناصر، وأمام جامعة سوهاج، ومديرية الخدمات، وأحيل أصحاب التكاتك المخالفة إلى النيابة وتولت التحقيق
وتابع صلاح حالة الشوارع بالمرور على الأكمنة الثابتة والمتحركة للتأكد من تطبيق قانون المرور بكل حزم وحظر التجول.

كان العقيد ياسر شادي، مدير إدارة المرور، قد عقد عددًا من الاجتماعات المكثفة مع قيادات إدارة المرور للتنسيق مع ضباط مديرية الأمن ورؤساء الأحياء والمراكز لنَشر الأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة فى نطاق المحافظة، بحضور المقدم عمرو الضبع مدير إدارة التراخيص.
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)
مرور سوهاج يتصدى لـ«التكاتك» المخالفة بمدينة ناصر (صور)

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