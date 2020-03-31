9 قرارات من فرعية قنا لدعم المحامين

قرر مجلس نقابة محامي قنا، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الطارئ لمواجهة الأزمة الراهنة، والمشاكل التي تواجه المحامين، في ظل انتشار فيروس كورونا، العديد من القرارات وجاءت كالآتي:أولا: مخاطبة النقابة العامة، لعقد اجتماع طارئ وسريع، واتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة الراهنة، ومساعدة المحامين.ثانيا: مخاطبة النقابة العامة لإلغاء النسبة المقررة التي يدفعها المحامي سواء في العمليات الجراحية أو في العلاج، والتحاليل والأشعة.ثالثا: مخاطبة النقابة العامة، للتواصل مع وزير العدل بشأن وقف الطعون القانونية، نظرا للقوة القاهرة التي تحيل دون العمل بالمحاكم.رابعًا: مخاطبة النقابة العامة، بسرعة إنهاء تشكيل هيئة المكتب، لإقرار المخصصات المالية، وإمداد الفرعية بقنا، لمواجهة الأزمة الراهنة.خامسا: تشكيل لجنة من مجلس محامي قنا، لإدارة الأزمة الراهنة، لسرعة حل المشاكل الطارئة، والتواصل مع المحامين.سادسا: تشكيل لجنة التواصل مع بنك الإسكان والتعمير، لمنح قروض شخصية للمحامين وإعفائهم من الفوائد خلال هذه الفترة.سابعا: الاستمرار في تطهير وتعقيم مقر النقابة الفرعية، وتوفير كافة الوسائل الوقائية والنظافة العالية، لكافة غرف المحامين.ثامنا: تشكيل لجنة لبحث العلاج تتصدى لجميع المشاكل الطارئة الخاصة بالعلاج.تاسعا: التنسيق بعمل شنطة سلع غذائية للمحامين وتكون مكونة من "5 كيلو سكر، و5 كيلو أرز، و2 وكيلو مكرونة، وكيلو سكنة، وزجاجة زيت، وربع كيلو شاي".