متحدث «الوزراء» يناشد رجال الأعمال التبرع بتكلفة الحجر للعائدين من الخارج

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين العائدين من الكويت ورفضوا الخضوع للحجر الصحي في الفنادق على نفقتهم، تم عزلهم في منازلهم.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إلى أنه تم الاتفاق مع الفنادق على تخفيضات تصل لـ 50% للعائدين من الخارج، كما سيتم إلزام العائدين بتوقيع إقرار بخضوعهم للحجر الصحي.من ناحيته، تساءل الإعلامي خالد أبو بكر، لماذا لا يتبرع رجال الأعمال بتكلفة إقامة العائدين من الخارج في الحجر الصحي؟.وأيد المستشار نادر سعد، هذه الدعوة لرجال الأعمال بتحمل تكلفة إقامة العائدين من الخارج لمدة الحجر الصحي.