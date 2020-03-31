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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان 10 أيام

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:14 م
حظر التجوال في إقليم
حظر التجوال في إقليم كردستان
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قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في جميع محافظات الإقليم.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد - في مؤتمر صحفي وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن الوزارة قررت تمديد قرار حظر التجوال عشرة أيام أخرى حتى العاشر من أبريل المقبل.

وأوضح أن "حظر التجوال يشمل المركبات والمارة.. وتم تخويل المحافظات والأقضية والنواحي إصدار التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات"، مشيرًا إلى إعطاء مهلة 72 ساعة للسماح بالتنقل للم شمل أفراد الأسر التي انقطع أفرادها عن بعضهم البعض.

وكان من المقرر أن ينتهي حظر التجوال المفروض في الإقليم يوم غد الأول من أبريل.

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