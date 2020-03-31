رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 آلاف جنيه مكافأة لأطباء التأمين الصحى

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:08 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أصدر الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحى، قرارًا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يوميًا، ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب، ولم يحصلوا على إجازات استثنائية فيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء- مكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، ومكافأة 2500 جنيه لكل من التمريض العالي والكيميائيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، وكذلك مبلغ 2000 جنيه للهيئة المعاونة، وذلك طبقا لجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفترة من 17 مارس حتى 15 أبريل فترة سريان قرار رئيس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر، مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5.1 حالة لكل مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر، فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، ما يسهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

موضوعات متعلقة

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

مى التلمسانى: أستكمل عزلتى بقراءة المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»

إتاحة 10 أعداد من سلسلة «رؤية» فى «الثقافة بين يديك»

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة