3 آلاف جنيه مكافأة لأطباء التأمين الصحى

أصدر الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحى، قرارًا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يوميًا، ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب، ولم يحصلوا على إجازات استثنائية فيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء- مكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، ومكافأة 2500 جنيه لكل من التمريض العالي والكيميائيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، وكذلك مبلغ 2000 جنيه للهيئة المعاونة، وذلك طبقا لجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفترة من 17 مارس حتى 15 أبريل فترة سريان قرار رئيس الوزراء.واستعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر، مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5.1 حالة لكل مليون مواطن.وأشارت الوزيرة إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر، فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، ما يسهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.