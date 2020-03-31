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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يرفع وفيات فرنسا لـ499 حالة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:07 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الثلاثاء، تسجيل 499 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى جائحة كورونا (كوفيد-19)، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية، إن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 499 حالة، ووصلت إلى 3523 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 3024 أمس الاثنين، لتصبح فرنسا الدولة الثالثة عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7578 إصابة، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 52128 حالة بعد 44550 يوم أول أمس الأحد.

وأشار إلى أن 22757 شخصًا مصابًا بالفيروس يرقدون حاليا في المستشفيات الفرنسية، منوها إلى أن 5565 منهم يتلقون العلاج في العناية المركزة، حيث ارتفع هذا العدد، مقارنة مع يوم أمس الاثنين بواقع 458 حالة.

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