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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: أصغر مصاب بفيروس كورونا رضيع في شهره الثاني

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:06 م
رضيع
رضيع
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كشفت وزارة الصحة المغربية أن أدنى سن مسجل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المغرب يعود إلى رضيع يبلغ من العمر شهرين فقط.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إن أكبر شخص مصاب بفيروس كورونا في المغرب هو مسنٌّ يبلغ من العمر 96 سنة، لافتا إلى أن حالات المصابين الـ602 في المغرب تتوزع حسب الجنس على 55 في المائة رجال، و45 في المائة نساء.

وأشار إلى أن معدل العمر إلى حدود اليوم للمصابين هو 54 سنة، وأكد أن 85 في المائة منهم حالتهم الصحية بسيطة وحميدة، و15 في المائة حالتهم بين متقدمة وحرجة.

وبالنسبة للوفيات التي بلغت 36 حالة وفاة، كشف اليوبي أن جميعها تتمركز في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس بـ 8 حالات لكل جهة، الرباط سلا القنيطرة بأربع وفيات، والجهة الشرقية بثلاث وفيات، وجهة بني ملال خنيفرة بوفاتين، وسوس ماسة بوفاتين، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بحالة وفاة واحدة.

وبلغ معدل عمر الوفيات، وفق المصدر نفسه، 62 سنة، 33 في المائة منها تعود إلى أشخاص أصيبوا بالعدوى من حالات وافدة من الخارج، و66 في المائة من حالات محلية.

وتابع المتحدث أن 90 في المائة من الوفيات كان لديهم عامل خطورة على الأقل من عوامل الخطورة المعروفة، وهي السن المتقدم أو الأمراض المزمنة أو هما معا.

وبالنسبة لوضعية شفاء المصابين في المغرب، أكد اليوبي أن الإعلان عن حالات الشفاء يخضع لمعايير دقيقة جدًا، موضحا أن "المغرب لا يصرح بالشفاء فقط بعد خلو المريض من الأعراض، ولو كان ذلك لصرحنا بـ 80 في المائة بأنها شفيت، ولكننا وحفاظا على السلامة الصحية العامة لا نصرح بالشفاء حتى إجراء تحليلين مخبرين وتكون النتيجة سلبية للتأكد من خلو الحالة نهائيا من الفيروس".

وشدد اليوبي على أن وزارة الصحة "لا تصرح بحالات الشفاء إلا بعد التاكد التام من الوضعية الصحية بأن الشخص المريض لم يعد حاملا للفيروس ولا يمكن أن ينقل العدوى إلى آخر"، وأضاف أن "فترة الشفاء تتطلب وقتا كبيرا للإعلان عنها".

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

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