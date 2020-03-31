رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

سوسن بدر تدعو متابعيها لالتزام الحجر المنزلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:03 م
سوسن بدر
سوسن بدر
سناء إسماعيل
طباعة
وجهت الفنانة سوسن بدر، رسائل لمتابعيها حول ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلًا: "يارب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا"، وحازت الصورة على العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها.

يذكر أن سوسن بدر تشارك في تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وعلا رشدي، وتأليف عمرو، ‏محمود ياسين، ‏وإخراج ‏مصطفى فكري، إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ‏‏2020.‏
سوسن بدر تدعو متابعيها لالتزام الحجر المنزلي
سوسن بدر تدعو متابعيها لالتزام الحجر المنزلي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

«التعليم» تصدر قرارًا مهمًا بشأن تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

مى التلمسانى: أستكمل عزلتى بقراءة المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»

إتاحة 10 أعداد من سلسلة «رؤية» فى «الثقافة بين يديك»

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة