سوسن بدر تدعو متابعيها لالتزام الحجر المنزلي

وجهت الفنانة سوسن بدر، رسائل لمتابعيها حول ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".ونشرت صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلًا: "يارب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا"، وحازت الصورة على العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها.يذكر أن سوسن بدر تشارك في تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وعلا رشدي، وتأليف عمرو، ‏محمود ياسين، ‏وإخراج ‏مصطفى فكري، إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ‏‏2020.‏