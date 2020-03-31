الباز يرصد خطورة رفض العائدين من الكويت دخول العزل الصحي

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رفض المصريين العائدين من الكويت، الدخول في حجر صحي، مطالبًا بضرورة إجبار هؤلاء على العودة والقبول بقرار الحجر الصحي.وقال الباز، خلال برنامجه (90 دقيقة) المُذاع على قناة "المحور"، إن كل مواطن عائد من الكويت اليوم إلى منزله سيخُالط أهله وأقاربه، ولن يدخل في عزل صحي داخل غرفة خاصة به، وهذا يمثل خطورة كبيرة جدًا.أضاف الباز أن وزارة الصحة تنبّهت وأصدرت قرارًا بعدم السماح بإجلاء أي مصري من الخارج قبل توقيع إقرار على نفسه بدخول حجر صحي، لافتًا إلى أن القرار رغم أنه كان مهمًا جدًا، إلا أنه تأخر، وكان يجب اتخاذه مُبكرًا.