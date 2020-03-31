مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

- مكتبة الإسكندرية

- المكتبة الوطنية بالمغرب

- 6 ملايين كتاب بمكتبات الشارقة

حرصت بعض المكتبات على توجيه الدعوة لزوارها من المواطنين للاستفادة من الوقت الذي يقضونه في البيت بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، للاطلاع على إبداعاتها سواء عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، أو الكتب التي قامت المكتبات بتحميلها على شبكة الإنترنت بشكل قانوني، أبرزها:أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إتاحة ونشر 200 ألف كتاب إلكتروني على موقع "دار" بشبكة الإنترنت، لإتاحة المعرفة على نطاق واسع للباحثين والمهتمين بالثقافة.وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي، إن إتاحة المعرفة إلكترونيًا تشكل أحد التوجهات الرئيسية للمكتبة، خاصة في ظل الاتجاه نحو العالم الرقمي.وحذر"الفقي" المكتبة زوار المكتبة من أن هناك من ينتحل صفتها، ويقدم ثلاثة عشرة ألف كتاب حصل عليها بطريق السطو الإلكتروني، وهو أمر تحذر منه المكتبة.أعلنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أنها منحت حق الوصول عن بعد مجانًا، لعدد كبير من الكتب والمؤلفات النادرة، التي أصدرتها في نسخ رقمية متوفرة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.تأتي المبادرة في إطار دعم الباحثين والراغبين في المطالعة، خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المغربية على المواطنين في منازلهم، من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي قررت السلطات أنها ستمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل.أعلنت إدارة "مكتبات الشارقة العامة" التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجانًا لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أبريل حتى يونيو 2020، مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي إلكتروني، بأكثر من 10 لغات مختلفة.