«الوزراء» للمواطنين: «لا داعى للقلق.. لدينا ما يكفى من السلع الغذائية»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الرقابية والشرطية تقف بالمرصاد لمن يريد احتكار السلع واستغلال المواطنين في ظل الظروف الحالية.وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه بتوفير مخزون كبير من السلع وذلك لتفادي أي نقص في السلع وكذلك لمنع التلاعب والاحتكار للسلع في مثل الأزمات التي نعيشها الآن.وأكد سعد أن المخزون من السلع الاستراتيجية كبير ويصل لخمسة أشهر وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، مضيفا: "لدينا من السلع ما يثير الاطمئنان أثناء الحظر وتم استثناء النشاط الاقتصادي من قرار الحظر".وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارتي السياحة والصحة حصلتا على تخفيضات من الفنادق التي سيكون فيها عزل للمواطنين القادمين من الخارج.وأشار إلى أن صرف المعاشات البالغة أقل من ألف جنيه سيكون خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، مؤكدًا أن الحظر لا يشمل المحلات التي تبيع السلع الغذائية والخضروات حتى يومي الجمعة والسبت فهم يعملون على مدار 24 ساعة بشكل طبيعي.