مصادر: إلغاء انتداب أمانى الوصال من قطاع التجارة الخارجية

كشفت مصادر مطّلعة عن إلغاء انتداب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، من منصبها والإبقاء عليها في صندوق تنمية الصادرات لحين إشعار آخر.وقالت المصادر لـ«الدستور» إن الوصال غادرت مكتبها صباح الثلاثاء، حيث انتهى اليوم تاريخ انتدابها بالتجارة الخارجية (26 أبريل 2019)، على أن ينتهي انتدابها في صندوق تنمية الصادرات في أغسطس المقبل، لافتة إلى تعيين طارق علاء مساعدًا للوزيرة لقطاع التجارة والصناعة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية لمدة عام.