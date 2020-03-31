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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على المصريين العائدين من الخارج (فيديو)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي أحمد موسى موقف المصريين العائدين من الكويت الذين رفضوا الخضوع للحجر الصحي.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد إن «أمن وسلامة 100 مليون أهم، والحجر إجراء عالمي يخضع له جميع الوافدين».

وتابع «الدولة خايفة عليك وبتِحميك أنت وعائلتك، هل لو الدولة لو مرجعتش العائدين كان حد هَيلوم عليها»، متسائلًا: «كيف لا يريد البعض الخضوع للحجر الصحي ومعظم العائدين من الخارج سبّبوا زيادة الإصابات بكورونا».

وأردف «تحدثنا حول أهمية عودتكم لكن حينما يحدث خطأ يجب أن نشير إليه، يجب أن نحافظ على بعض ومينفعش يكون فيه أنانية»، متابعًا «البلد في أزمة ارحموها وراعوها، بلدك تحتاج إلى مُساندتك أكثر من أي وقت، ووزير الطيران بنفسه قاد طائرة بنفسه لإعادة المصريين العالقين في لندن».

وواصل: «مصر أحسن من أي دولة في العالم واللي عملته مع مواطنيها في الأزمة مَعملتهوش أي دولة أخرى».

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