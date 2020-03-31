«الوزراء» يكشف تغيير بروتوكول الكشف عن إصابات كورونا (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه جاري الآن العمل على زيادة عدد مستشفيات العزل تحسبا لأي طوارئ.وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إنه تم زيادة عدد الكواشف وكل وسائل الكشف عن فيروس كورونا في مستشفيات الحميات، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى مستشفيات الحميات حال الشعور بأعرض كورونا.ولفت سعد، إلى أن معدل وفيات كورونا مرتفع وفقا للمعدلات العالمية، ووصل إلى 6.3%، موضحا أن مشكلة ارتفاع معدلات الوفيات بسبب التأخر في الوصول إلى المستشفيات حيث وصل ما يقرب من نصف عدد المتوفيين إلى مستشفى العزل بعد الوفاة.وأردف: "كنا نقول لا تذهب للمستشفى إلا إذا كنت من المخالطين أو عائد من دولة بها إصابات فيروس كورونا، الآن نناشد الجميع من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة سرعة التوجه إلى مستشفى الحميات".