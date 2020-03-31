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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تكافح كورونا بتوفير المزيد من أجهزة التنفس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:27 م
بريطانيا
بريطانيا
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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الثلاثاء، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية؛ بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التي تشهدها بريطانيا في ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

أوضح جوف، في تصريحاته التي أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية: "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعي متوفرين الآن في المستشفيات، كما أننا نشتري المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

أضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجري تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التي قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين.

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828،305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم.

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