الجزائر تستدعى سفير فرنسا احتجاجًا على تصريحات تليفزيونية مسيئة

استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم، سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور؛ احتجاجا على "التصريحات الكاذبة والقذف ضد الجزائر التي تمت بإحدى القنوات الفرنسية العامة مؤخرا".وبحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم، فإن "وزير الشئون الخارجية، صبري بوقادوم، استدعى، الثلاثاء، سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد الاستديوهات التابعة لقناة تليفزيونية عمومية فرنسية".أضاف البيان أن "وزير الشئون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، وتأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".أشار البيان إلى أنه تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس برفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية ومن أدلى بهذه التصريحات المشينة بحق الجزائر.