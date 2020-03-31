صناعة الدواء: معدلات الإصابة بكورونا في مصر آمنة حتى الآن

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن معدل الإصابة في مصر بفيروس كورونا آمنة حتى الآن مقارنة بالبلاد الأخرى.وأضاف حافظ خلال تصريحات له، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة قرارات هامة للتصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وأهمها فض التجمعات وفرض حظر التجوال.وأشار إلى أن قرار فرض حظر التجوال لم يؤثر على حركة صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن مصانع الدواء تعمل بشكل منتظم.