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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صناعة الدواء: معدلات الإصابة بكورونا في مصر آمنة حتى الآن

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:23 م
لدكتور محيي حافظ
لدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة
أسماء إبراهيم
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أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن معدل الإصابة في مصر بفيروس كورونا آمنة حتى الآن مقارنة بالبلاد الأخرى.

وأضاف حافظ خلال تصريحات له، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة قرارات هامة للتصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وأهمها فض التجمعات وفرض حظر التجوال.

وأشار إلى أن قرار فرض حظر التجوال لم يؤثر على حركة صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن مصانع الدواء تعمل بشكل منتظم.

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