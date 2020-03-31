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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: أكثر من 4300 مواطن تتقطع بهم السبل فى 56 دولة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:22 م
ماليزيا
ماليزيا
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أعلن نائب وزير الخارجية الماليزي، قمرالدين جعفر، الثلاثاء، أن 4374 مواطنًا ماليزيًّا ما زالوا تتقطع بهم السبل في 56 دولة، مع العدد الأكبر منهم وهو 2156 شخصًا في الهند، وذلك بعد وقف رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وقال المسئول الماليزي، في بيان أصدره وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما، إن من بين الدول الأخرى التي تقطعت فيها بهم السبل: إندونيسيا (680 شخصًا)، وتايلاند (337 شخصًا)، وأستراليا (226 شخصًا)، ونيوزيلندا (153 شخصًا)، والمملكة العربية السعودية (121 شخصًا)، وباكستان (128 شخصًا)، والفلبين (54 شخصًا)، وسريلانكا (50 شخصًا)، والإمارات العربية المتحدة (43 شخصًا).

وأضاف أن عدد الذين تقطعت بهم السبل في الهند من المتوقع أن ينخفض مع عودة المزيد منهم إلى أرض الوطن باستخدام 11 رحلة خاصة أخرى.

وأفاد بأن 3201 ماليزي الذين تقطعت بهم السبل في الهند كان قد تمت إعادتهم عبر عدة رحلات خاصة بتمويل من الحكومة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص.

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