أول تعليق من الحكومة على رفض العائدين من الخارج دخول الحجر الصحي

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على رفض بعض المصريين العائدين من الخارج الخضوع للحجر الصحي قائلا: «تصرف غير مسئول كونه إجراء عالميا متعارفا عليه».وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى أنه سيتم اشتراط التوقيع على إقرار بخضوع العالقين بالخارج للحجر الصحي فور عودتهم البلد.من ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة الرسالة الصوتية المتداولة حول إغلاق البنوك وتمديد ساعات الحظر، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في توقيت الحظر حتى الآن.ودعا المواطنين إلى التدقيق في رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نشرها، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأكد خلالها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وتابع: «يجب أن نحتاط فيما يخص كورونا دائما، ولم نكن نتوقع منذ 4 أسابيع عقد اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس».