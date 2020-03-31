مستقبل وطن ببنى سويف: توصيل علاج نفقة الدولة للمرضى بالمنازل منعًا للتزاحم

أعلن النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، أن الحزب يسهم في توزيع علاج نفقة الدولة للمرضى المدرجة أسماؤهم بكشوف المستشفيات المختلفة وتوصيله لمنازلهم بهدف منع التزاحم ووجود المرضى بالمستشفيات حماية لهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكد العمدة في تصريحات صحفية أنه تم البدء في التوزيع الفعلي لمرضى مستشفيات اهناسيا، ناصر ومركز ببا وقد وتم جمع قرارات العلاج والأختام الخاصة بالمرضى في مستشفيات سمسطا، الواسطي ومركز الفشن، وكذلك توزيع أول دفعة من العلاج مستشفى الصدر، وفي انتظار تجهيز العلاج الخاص بالمرضى في مستشفى الحميات ليتم توزيعه.