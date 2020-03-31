«عنبه» يبحث أوضاع شركات الطيران المصرية الخاصة

عقد الطيّار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، بحضور منتصر مناع، نائب وزير الطيران والمهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة وعدد من الجهات المعنية؛ لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.في بداية الاجتماع، اطلع وزير الطيران على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة في ظل توقف الحركة الجوية واستمع إلى بعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، كما ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم في التغلب على هذه الأزمة.من ناحيته، أكد وزير الطيران أن الدولة تمر حاليًا بفترة صعبة تستوجب علينا جميعًا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، مضيفًا أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد إنعكست بصورة كبيرة علي قطاع الطيران المدني.أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية؛ لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولًا بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية، موجّهًا بتشكيل لجنة من كافة الأطراف؛ للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها قطاعات الدولة كافة.