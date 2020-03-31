مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الثلاثاء، صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت من مستشفى شبراخيت المركزي، بوصول "مني هاشم محمد هاشم" 22 سنة ربة منزل ومقيمة شبراخيت، ادعاء صعق كهرباء.بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة شبراخيت، وسؤال أهل المجني عليها أنه أثناء قيامها بتنظيف الثلاجة الخاصة بالمنزل، صعقها التيار الكهربائي.تم نقل الجثة مستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.