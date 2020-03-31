رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المستشار عصام هلال يناشد الدولة التدخل لإعادة 500 مصري عالقين بقطر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:11 م
عصام هلال
عصام هلال
سناء إسماعيل
طباعة
طالب المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، القيادة السياسية بالتدخل لإعادة 500 مواطن مصري عالقين في قطر وذلك بناء على طلبهم، كما أن هناك 150 مواطن مصري أيضا مقيمون في نيجيريا ويرغبون في العودة للوطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه بسبب الأوضاع السياسية المضطربة، اقترح المصريين العالقين في قطر أن يتواجدوا في الكويت عن طريق الترانزيت ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي سعت لعودة رعاياها بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الحكومة المصرية هي أول من بذلت جهودا كبيرة من أجل الخروج من الأزمة وأنحني احتراما لتلك الجهود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شخص في الحزب قصر في عمله والجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، وأن الحزب يساهم في تقديم أدوات تعقيم ومطهرات للمواطنين.

وتابع أن وظيفة الأحزاب السياسية هي تقديم الدعم الكامل والعمل على حل المشاكل، مؤكدا أن الحزب في ظل انتشاره بكل أنحاء مصر أكثر تأثيرا مع المواطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

مي التلمساني: أستكمل عزلتي بقراءة المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»

إتاحة 10 أعداد من سلسلة «رؤية» فى «الثقافة بين يديك»

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة

يشارك بـ3 قصائد.. رفعت سلام ضيف «اقرأ معانا» الليلة