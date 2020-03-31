المستشار عصام هلال يناشد الدولة التدخل لإعادة 500 مصري عالقين بقطر

طالب المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، القيادة السياسية بالتدخل لإعادة 500 مواطن مصري عالقين في قطر وذلك بناء على طلبهم، كما أن هناك 150 مواطن مصري أيضا مقيمون في نيجيريا ويرغبون في العودة للوطن.وقال خلال مداخلة هاتفية "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه بسبب الأوضاع السياسية المضطربة، اقترح المصريين العالقين في قطر أن يتواجدوا في الكويت عن طريق الترانزيت ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي سعت لعودة رعاياها بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.وأضاف الحكومة المصرية هي أول من بذلت جهودا كبيرة من أجل الخروج من الأزمة وأنحني احتراما لتلك الجهود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شخص في الحزب قصر في عمله والجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، وأن الحزب يساهم في تقديم أدوات تعقيم ومطهرات للمواطنين.وتابع أن وظيفة الأحزاب السياسية هي تقديم الدعم الكامل والعمل على حل المشاكل، مؤكدا أن الحزب في ظل انتشاره بكل أنحاء مصر أكثر تأثيرا مع المواطن.