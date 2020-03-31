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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بالقبض على مروج رسالة «إغلاق البنوك»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:10 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالقبض على شخص يدعى مصطفى نشر رسالة صوتية مفادها أن الحكومة قررت إغلاق البنوك وفرض حظر كامل بالبلاد.

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الذي يبث الشائعات ينطبق عليه قرار النائب العام الأخير بالقبض على كل من يروج الشائعات تثير الفزع والهلع بين المواطنين، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات من شأنها أن تثير القلق بين المواطنين ولذلك لا بد من التصدي لمروجيها.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك، مؤكدا أن البنوك تعمل بشكل طبيعي.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة القلق.

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