السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

قال عبد الله ضيوف وزير الصحة السنغالي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل ثلاث عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وأضاف ضيوف - في تصريح للإذاعة السنغالية - أن هذه الحالات جاءت إثر إجراءات الكشف على سبعة وتسعين مشتبها به.وأشار إلى أن السنغال سجل ما مجموعه 175 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهور المرض في البلاد، لافتًا إلى أنه تم شفاء 40 شخصًا ولا يزال 135 تحت المراقبة في المرافق الصحية في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.