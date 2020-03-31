الحكومة السودانية ترحب بتمديد «الحركة الشعبية – جناح الحلو» وقف الأعمال العدائية

ثمنت الحكومة السودانية إعلان عبدالعزيز الحلو "رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – جناح الحلو"، تمديد وقف الأعمال العدائية.وقال وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام في جوبا - في بيان اليوم الثلاثاء- إن "الحكومة الانتقالية تعتبر أن تمديد إعلان وقف العدائيات خطوة مهمة، تُظهر إرادة سياسية ورغبة قوية لتحقيق سلام شامل ومستدام يستحقه الشعب السوداني."وأضاف البيان أن "الحكومة الانتقالية تجدد الالتزام القاطع بالقرار السابق القاضي بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان؛ كما تؤكد العزم على المضي قدمًا في عملية السلام الجارية بجوبا حتى نحقق سلاما يُنهي المظالم التاريخية، ويوقف العنف السياسي والقتل نهائيا، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع".وأعربت الحكومة عن التطلع إلى توقيع إتفاق إنساني ووقف إطلاق نار مشترك يبعث الأمل للمواطنين في مناطق النزاع والشركاء الإقليميين والدوليين بالقدر الذي تتطلع به إلى توقيع اتفاق سلام شامل.وكانت "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو"، أعلنت تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد، اعتبارا من الغد، وحتى ٣١ يونيو المقبل.