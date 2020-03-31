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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعلن اكتشاف 9 حالات إصابة بكورونا بين موظفيها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:00 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 9 حالات بين موظفيها فى جنيف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أوضحت المنظمة، في بيان الثلاثاء، أن تلك الحالات شملت حالتين بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، وحالتين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحالة واحدة من موظفى آلية التحقيق المستقلة لميانمار، وحالة واحدة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وحالة واحدة فى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب حالتين بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكدت المنظمة أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية فى كل حالة من تلك الحالات، وأنه تم وضع المتابعة الطبية المناسبة واتباع البروتوكولات المتفق عليها مع سويسرا (البلد المضيف)، منوهة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق وشئون الوقاية والتأهب.

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